Bursa'da tır devrildi: Çok sayıda tavuk telef oldu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde canlı tavuk yüklü bir tır devrildi. Kazada, kafeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
Eklenme : 17 Ağustos 2022 12:37
Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin tavuğu Balıkesir'in Bandırma ilçesine götürmek için yola çıkan Bora Varyemez idaresindeki tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Ilıcası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, zeytinliğe devrilen tırın kasasında tavukların bulunduğu plastik kafesler etrafa saçıldı.
Çok sayıda tavuğun telef olduğu kaza yerine başka bir tır gönderildi.
Canlı tavuklar bu tıra yüklenerek kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız