Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak

Kentsel dönüşümde kira desteği yüzde 30 artıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu.

Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti.

KONUT FİYATI VE KİRALAR DÜŞECEK

Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde;

Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTACAK

Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.