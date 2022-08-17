YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin, ücretlerden kaynaklı tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için indirim kampanyası yapmasının faydalı olacağını bildirdi.

Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısında, Türkiye'deki yükseköğretimin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yükseköğretim alanında çok köklü değişim ve dönüşümler yaşadığını vurgulayan Özvar, bu dönüşümlerin başında da genişleme ve büyümenin geldiğini belirtti.

Türkiye'de yükseköğretime erişimde yaşanan demokratikleşme ile yükseköğrenimin elit kesime hitap eden bir hizmet olmaktan çıktığını ifade eden Özvar, üniversitesiz il kalmadığını, vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının da 75'i üniversite olmak üzere 79'a ulaştığını anlattı.

Özvar, büyüyen Türkiye'de yükseköğretim talebinin de çeşitlendiğine dikkati çekerek, "Artan ve farklılaşan yükseköğretim talebini karşılamanın en kritik noktası, hizmet sağlayıcılarını çeşitlendirmektir. YÖK olarak sizlerden beklentimiz kaliteli ve farklılaşan yükseköğretim hizmeti sunmanızdır." dedi.

- "Vakıf üniversiteleri için yeni teşvikler ilan edeceğiz"

2022 YKS yerleştirme istatistiklerine göre vakıf yükseköğretim kurumlarına 166 bin civarında öğrenci yerleştiğini kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

"Bu sayı toplam yerleşen öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Bu oran, Türkiye'de vakıf yükseköğretim kurumlarının çok ciddi bir kapasiteye ulaştığının bir kanıtıdır. Daha önemlisi, İstanbul ve Ankara gibi illerde yeni yerleşen öğrenciler içerisinde vakıf öğrencilerinin payı çok daha yüksektir. Vakıf yükseköğretim kurumlarımızdaki öğrenci sayılarımız önceki yıllara göre artsa da dünyadaki birçok ülkeyle kıyasladığımızda hala çok düşük. Önümüzdeki dönemde eğitim-öğretimde kaliteye, araştırma-geliştirmede daha büyük yatırımlara öncelik veren vakıf üniversitelerimize yönelik yeni teşvik politikaları ve mekanizmaları ilan edeceğiz. Böylelikle yükseköğretim alanında farklılaştırma perspektifimizi derinleştirmeyi planlıyoruz."

- "Ekstra indirim kampanyası faydalı olacak"

Velilerden, vakıf yükseköğretim kurumlarının bu yıl için açıkladığı ücretlerle ilgili indirim talepleri aldıklarını belirten Özvar, "Öğrencileriniz Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki koşullar çerçevesinde üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir indirimin sektörlerde yansımasının olumlu olacağını kaydeden Özvar, "Mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde özellikle ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencimizin maddi imkansızlık dolayısıyla eğitimini aksatmasını istemiyoruz. Bu çerçevede, vakıf üniversitelerimizden öngörülebilir ve istikrarlı bir ücret politikası benimsemelerini de bekliyoruz." dedi.

Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin barınmalarına da daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerine çok iyi sosyal imkanlar sunan vakıf yükseköğretim kurumlarımız varken, bu konuda potansiyelini henüz ortaya koyamamış kurumlarımız da mevcuttur. Ancak toplam 79 vakıf yükseköğretim kurumumuzun toplam yurt kapasitesinin 35 bin olduğunu da üzülerek müşahede ediyorum. 700 bin civarında öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumlarının yüzde 5'lik bir yurt kapasitesine sahip olmaları kabul edilemez. Bundan sonra, vakıf yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarını belirlerken öğrencilerin barınma kapasitelerini de dikkate alacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Barınma hususunda bu yıl vakıf yükseköğretim kurumlarımızın ihtiyacı olan öğrencilerimizin en az yüzde 10'u için bir imkan oluşturmalarını bekliyoruz."