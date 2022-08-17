Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Oba Mahallesi'nde serinlemek için denize giren F.H. (67), suda hareketsiz kalınca vatandaşlarca denizden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.