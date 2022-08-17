Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ağustos 2022 19:29
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız