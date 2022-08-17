Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı
İstanbul Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti karavanına saldırması sonucu iki partili yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 20:22
Osmangazi Mahallesi'ndeki İYİ Parti karavanında görevli partililere, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıldı.
Olayda, İYİ Parti Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol yaralandı.
Uğur Ayrım, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız