İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 20:25
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını kaydeden Soylu, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız