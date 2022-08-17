AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 21:00
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Aişe Canikli'in cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız