18 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüşecek.

- Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek. Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lviv)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimevi'nde düzenlenecek "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ekonomi Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek "Ekonomide Kurtuluş Planı"nın ilk aşamasını oluşturan "Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı"nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Sulu Sokak'ı ziyaret edecek, Şehir Parkı'nın açılışına, 1. Esnaf Şenliği'ne katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Tokat/10.30-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karamehmet Mermer Fabrikası açılış törenine katılacak, SOGEP Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni ile Bucak Kapalı Pazar Yeri açılışında bulunacak, Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliğine iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00//Burdur/14.30/16.15/Antalya/17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Fabrikası'nı, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Eskişehir-Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak, Eskişehir-Alpu Yolu'nda incelemede bulunacak.

(Eskişehir/11.30-16.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, 2. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu verileri ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde müsabakaları takip edecek, kapanış seremonisinde konuşma yapacak.

(Konya/09.00-20.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avustria Wien ile karşı karşıya gelecek.

(Viyana/22.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Malmö ile karşılaşacak.

(Malmö/20.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim semineri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'nde yapılacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılacağı seminerin ilk bölümü basına açık gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

6- Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilecek Divan Kurulu başkanlık seçiminde adaylığını açıklayacak Yalçın Karadeniz, InterContinental İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

7- Galatasaray Spor Kulübü ve Petrol Ofisi arasında gerçekleştirilecek sponsorluk anlaşması Nef Stadı'nda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Petrol Ofisi'nde 1 Eylül itibarıyla CEO'luk görevini üstlenecek Mehmet Abbasoğlu'nun katılımıyla imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

8- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. tur yarı finalinde Norveç'in Brann takımıyla Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

(Backa Topola/18.00)