Görüşmenin ana gündemi Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya kritik bir ziyarette bulunuyor. Bugün Lviv'de BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sürpriz bir zirvede bir araya gelecek Erdoğan'ın çantasında kritik dosyalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya ve Ukrayna liderlerini Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya getirmenin yollarını arıyor.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GÖRÜŞME

NATO üyesi Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında yürüttüğü yoğun diplomasi, küresel platformda Ankara'nın barış arayışlarında öne çıkan bir başkent olmasını sağladı. Türkiye, altı aydır süren savaşın bir an evvel sona erdirilmesi için mart ayında Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesini sağlamış ardından da İstanbul'da ateşkes müzakerelerini başlatmış, ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Erdoğan'ın ajandasında müzakerelerin sürdürülmesi isteği ile liderler seviyesinde görüşme konusunun yer alması öngörülüyor.

TAHIL KORİDORU ÖZEL BİR YER TUTACAK

Erdoğan'ın ziyaretinde tahıl koridoru özel bir yer tutacak. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü ve BM'nin öncülüğünde açılan koridor, Karadeniz limanlarında bekleyen hububatı küresel piyasalara akışını sağlıyor. Koridorun açılmasında Türkiye'nin izlediği diplomatik yöntem tarafları, barış sürecine götürmesi bakımından uluslararası kamuoyunca da önemsenmişti. Taraflar arası mutabakatla 1 Ağustos'ta faaliyete başlayan tahıl koridorunun çalışmalarının liderler tarafından gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu çerçevede koridora ilişkin Türkiye'nin yaklaşımları Erdoğan'ın çantasında olacak.

KİEV'İN DEMİR TALEBİ VAR

Ambarlarındaki 20 milyon tondan fazla tahılı dünyaya Türkiye ve BM sayesinde ulaştırabilen Ukrayna, Ankara'dan tahıl koridorunun demir sevkiyatına sağlayacak biçimde genişletilmesini talep etmişti. Türkiye'nin öneri konusundaki görüşleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk ağızdan bildirilecek.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İMARI

24 Şubat başlayan savaşta Rusya, Ukrayna'nın altyapısını büyük ölçüde yok etti. Kiev yönetimi bu konuda uluslararası toplumdan destek beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda yardım talep etmesi bekleniyor. Öte yandan 2023'te tekrar büyümeyi hedefleyen Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk şirketleri de aktif rol almak istiyor. Geçtiğimiz ay İstanbul'da savunma, enerji, inşaat ve altyapı yatırımlarının yanı sıra tahıl konusunun da ele alındığı iki toplantı yapılmıştı.

Uğur Duyan