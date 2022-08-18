AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor

AK Parti, 2023 seçimleri için yaz dönemini yoğun bir çalışma temposu içinde geçirirken, sandık bazlı çalışmalarla da her bir seçmen tek tek analiz ediliyor.

AK Parti yönetimi 81 ildeki 200 bine yakın sandıkta kayıtlı seçmenleri markaja aldı. 300-350 seçmenin kayıtlı olduğu her bir sandık için adeta seferberlik ilan eden AK Parti, sahada yapılan seçmen bazlı çalışmalarla hangi seçmen kitlesinde tıkanıklık var, hangi seçmen partiden uzaklaşma eğiliminde veya hangi seçmenin desteğinin devam ettiğine yönelik geniş çaplı bir analiz yapıyor. Parti yönetiminin belirlediği sokak ve apartman sorumluları da bu çalışmalara katılıyor. Sahadaki tüm bu gözlemlerin hem pozitif tarafları hem de negatif tarafları analiz edilip rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Bu raporlar doğrultusunda atılacak adımlar belirleniyor.

EN KRİTİK SEÇİM

AK Parti kaynakları, seçmenlerin partilerine yaklaşımını bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek "Sahadaki fotoğraf, muhalefetin veya bazı anket şirketlerinin dediği gibi değil. Çapraz anketlerle ve bizzat saha gözlemlerimizle tespitler yapıyoruz. 2023 seçimlerini Türkiye'nin en kritik seçimi olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın 2023'te bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden daha fazla oy alacağını da düşünüyoruz. Çünkü, seçim sonuçlarını sadece ekonomi değil, istikrar ve güvenirlik belirliyor. Vatandaş var olan sıkıntıların çözümünün güçlü bir liderlikle olacağını biliyor ve bunun için de yine Cumhurbaşkanı'na güveniyor" değerlendirmesini yaptı.

Yücel Kayaoğlu