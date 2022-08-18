Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 08:49
Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız