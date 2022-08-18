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'Gençler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz'

Bakan Kurum: Gençler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte yeşil alanlarımız, üniversitelerimiz, spor sahalarımız, kütüphanelerimiz, kıraathanelerimiz bunların hepsini bulunduğunuz yerde ihtiyacınızı giderebilin diye yapıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 09:22
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'Gençler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençler, bizim geleceğimizsiniz. Bu manada biz her zaman sizlerle birlikte yol yürüdük. Bundan şeref duyduk, yürümeye de devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde "Gençlerle Buluşma" etkinliğine katıldı.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Kurum, AK Parti olarak amaçlarının gençlere daha iyi bir hizmet sunmak olduğunu söyledi. AK Parti'nin 21. yılının kutladığını hatırlatan Kurum, 21 yıldır gençlerle hareket ettiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, 473 millet bahçesi yaptıklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul da 18 milyon metrekare büyüklüğünde tam 46 millet bahçesi yapıyoruz. Buralarda gençlerimiz, aileleriyle hoş vakit geçirecek. Bu bahçelerde doğayla iç içe tabiatı öğreneceksiniz. Bu alanlar iklim değişikliğiyle mücadele edeceğimiz bir alan vazifesi de görüyor. Aynı zamanda deprem şehriyiz. 23 yıl önce 18 bin 400 canımızı kaybettik, sonra Düzce depremi oldu canlarımızı kaybettik. Her depremde, selde, heyelanda 81 il kardeşiz, biriz, beraberiz, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yiz. Sizler de bizim geleceğimizsiniz. Bu manada biz her zaman sizlerle birlikte yol yürüdük. Bundan şeref duyduk, yürümeye de devam edeceğiz. "

- "Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa edeceğiz"

Kurum, her şeyin bir hayalle başladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayal etmeyince hiçbir iddianız olmaz. İddianız yoksa da geleceğe dair bir proje yapma imkanınız olmaz. Hayal ettiğinizi gerçekleştirirseniz hem kendiniz hem de ülkeniz için bir şeyler üretmiş olursunuz. Ecdadımız, bize çok önemli miras bıraktı ve bizler bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Sizler, Fatih'in torunlarısınız ve Fatih'in emanetlerine sahip çıkacak nesillersiniz. O yüzden sizler, herkese, bütün gençlere, vatandaşlarımıza eşit mesafede hakkaniyet çerçevesinde projelerimizi anlatacaksınız. Sultan Fatih'in cesaretiyle, kararlılıkla büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bizler sizler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte yeşil alanlarımız, üniversitelerimiz, spor sahalarımız, kütüphanelerimiz, kıraathanelerimiz bunların hepsini bulunduğunuz yerde ihtiyacınızı giderebilin diye yapıyoruz."

Bakan Kurum, deprem değil, riskli binaların öldürdüğünün hep birlikte görüldüğünün altın çizerek, "Hepimize düşen seferberlik ruhu içerisinde binalarımızı dönüştürmektir. Bu manada da önemli bir irade ortaya koyduk. 17 Ağustos'un yıl dönümünden 2 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Esenler'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını, 2030 anahtarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Biz istiyoruz ki hiçbir ailemize, ocağımıza ateş düşmesin." diye konuştu.

- "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla övünün"

Kurum, gençlere seslenerek, şunları söyledi:

"Devletinizle, liderimizle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla övünün, gurur duyun ve her yerde de göğsünüzü gere gere anlatın. Bu devlet öyle büyük bir devlet, öyle güçlü bir devlet ki her afette, selde, heyelanda, yangında vatandaşını hiçbir zaman aç ve açıkta bırakmadı. Vatandaşlarımıza sözler verdik, o sözleri bir yıl içinde gerçekleştirdik. Tüm afetlerde vatandaşlarımızın iki saat sonra yanındaydık ve yaralarını hızlı bir şekilde sardık. Sarmaya da devam edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız, çocuklarımıza daha iyi, daha güçlü bir ülke bırakmak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Sizler bizden aldığınız bayrağı çok daha ileriye taşıyacaksınız. Güçlü Türkiye'nin inşasını gençlerimizle birlikte yapacağız. Buna yürekten inanıyoruz."

Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş konutun kalmayacağını belirterek, "Bu konutların bir kısmını sizler dönüştüreceksiniz, yeşil alanlarımızı artıracaksınız. İklim değişiyor, seller, kuraklık, heyelan, afetlerin sayısı, şiddeti, sıklığı her geçen gün artıyor. İşte millet bahçelerimiz, depremde toplanma vazifesi gördüğü gibi iklim değişikliğiyle mücadele noktasında da yutak alanlar oluyor." ifadelerine yer verdi.

- "Sosyal konut projelerinden gençlerimize kontenjan"

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Daha sonra gençlerden gelen soruları yanıtlayan Kurum, Zeytinburnu'nun içinde kalan tekstil ve sanayi alanlarına ilişkin eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir proje açıklayacağını söyledi.

Kurum, gençlerle alakalı istihdam zorunluluğu getirdiklerini hatırlatarak, bu çerçevede binlerce gence iş imkanı sağladıklarını kaydetti.

Sosyal konut projelerinden gençlere kontenjan ayrılması konusunda müjdeyi haftalar önce verdiklerini hatırlatan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk defa gençlerimize kontenjan ayıracağız. Mezun olmuş, hayata yeni atılacak gençlerimiz bu projeden ev alabilecekler." dedi.

"Riskli binalarda oturmayın" çağırısı yapan Kurum, "Gelin hemen riskli bina tespiti yapalım, size kira ve taşınma yardımı verelim. Binaların dönüşümüne ilişkin her türlü desteği verelim. Apartman sakinleri anlaşsınlar, çoğunluğu sağlasınlar ve müracaat etsinler. Belediyemizle bugün Zeytinburnu'nun değişik mahallelerinde birçok kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşümde bütüncül bir çalışma olmasını istiyoruz"

Bakan Kurum, Zeytinburnu Stadı'nın Zeytinburnu'na ve Zeytinburnuspor'a yakışmadığını belirterek, "Buraya ilişkin bir proje hazırlıyor belediyemiz. Biz de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğimiz sözünü veriyoruz. En kısa zamanda bu projemizi de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, kentsel dönüşümde bütüncül bir çalışma olmasını istediklerini vurgulayarak, "Her alanda yatay mimari esaslı, zemin artı 3-4 katı geçmeyen projeler yapıyoruz. İçinde oyun alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla örnek şehircilik modelini tüm şehirlerimize yayıyoruz. " dedi.

Bakan Kurum, dünyanın 1,2 santigrat derece ısındığına dikkati çekerek, "Bunun sebebi aşırı tüketim ve doğal kaynaklarımızı hiç bitmeyecek gibi kullanmamız. Tüm doğal kaynaklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bu çerçevede çok önemli bir vizyonu Sayın Cumhurbaşkanı'mız ortaya koydu. 2053'te net sıfır emisyon hedefini ortaya koyarak Yeşil Kalkınma sürecini başlattık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile yürüttüğümüz Sıfır Atık projemiz var. Kaynaklarımızın verimli kullanılabilmesi için dönüştürmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Bakan Kurum, gençlerle türkü söyleyip, özçekim yaptı.

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