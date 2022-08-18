Gökçek'ten ikinci jelibon vakası...Hemen sildi

Sık sık attığı tweet'ler, yaptığı açıklamalarla gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak eski Beşiktaşlı yıldızla ilgili söyledikleriyle adından söz ettirdi.

FUTBOLCUYU ŞEHİT ASKER GİBİ TANITTI

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde top koşturan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın seneler önce photoshop ile yapılmış fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek, yıldız futbolcuyu Müslüman olan ve şehit düşen bir asker gibi tanıttı. Söz konusu paylaşımda, "Bak Türkiye! Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun" ifadelerini kullandı.



Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

SUÇU DANIŞMANINA ATTI

Gökçek'in yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı durumun aslını anlatan paylaşımlar yaparken Gökçek de tweet'ini sildi.

Yeni bir paylaşım yapan Gökçek, "Özür dilerim. Danışmanımın yaptığı hatadan hemen haber oldu sildim. Ve bu açıklamayı yaptım" dedi.

JELİBON GAFI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz aylarda yaptığı jelibon gafıyla da gündem olmuştu. Gökçek, sosyal medyada ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan iddialar hakkında katıldığı bir programda "Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" demişti.