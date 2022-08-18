İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

Alınan bilgiye göre, bu sabah, R.U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi B.U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.