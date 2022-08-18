Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 10:05
MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız