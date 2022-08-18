Stat çevresinde rüşvet alışverişi... 2 zabıta tutuklandı

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet oyununu, seyyar satıcının şikayeti ortaya çıkardı. İfadede geçen yıl 3 bin lira olan rüşvetin, bu yıl 4 bin 500 liraya çıkarıldığı da yer aldı.

Rüşvet vermek zorunda kalan seyyar satıcılardan biri "Bu kişilere 3 senedir rüşvet veriyorum. Her maç günü benden gelip para istediler. Rüşvet vermediğimizde tezgah açtırmıyorlardı. Maddi menfaat sağlayamadıkları kişilere tezgah açtırmıyorlardı. Artık rüşveti ödeyecek durumumuz kalmadı" diye konuştu.

Seyyar satıcı şikayetçi oldu

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu.

Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

Rüşvetçi 2 zabıta tutuklandı

İstanbul Mali Şube polisi 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde operasyon düzenledi. Seri numaraları önceden alınan para, rüşvet alışverişinde kullanıldı.

Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakaladı. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi.

İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.