Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den 'faizsiz kredi' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal sulama birlikleri ve tarımsal üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı."