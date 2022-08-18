MHP 'sokak röportajları' için düzenleme yapılmasını istiyor

2023 seçimlerine az bir zaman kala sokağın nabzı önem kazandı. Kimi sokak röportajları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken sosyal medyada TT listesine giriyor.

Seçim atmosferinde tansiyon yükselten kimi röportajlar siyasetçilerin de gündeminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sokak röportajı yapan isimlere tepki gösterdi. Çiçek, sokak röportajcıları için düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

"Sergilemedikleri çirkeflik de kalmamıştır"

Çiçek yazısında, "Fakat bunların yaptığı ne fikir özgürlüğü ne de demokrasiyle izah edilemeyecek çirkeflik boyutundadır. Öyle bir iğrenç haldedirler ki beğenmediği cevabı aldıklarında vatandaşı aşağılamaktan ve onlara hakaret etmekten çekinmiyorlar. Çünkü robot gibi öyle şartlandırılmış haldeler ki cüzdanlarındaki CHP damgalı bankamatik kartlarının hakkını vermek için zombi gibi sokaklarda dolaşıyorlar. Mikrofonu tuttukları kişiler tarafından Sayın Erdoğan ve Bahçeli'ye, Cumhur ittifakına bir eleştiri, bir seviyesizlik yapılırsa, sokaklarda zombi gibi dolaşan sokak röportajcılarının sırıtışı, yılışı, kırıtışı kat kat artıyor. Bu halleri de mikrofon ahlakı taşımadıklarını gösteriyor. Kendilerini sokaklara salanlara sadık olduklarını göstermek için sergilemedikleri çirkeflik de kalmamıştır. Sokak kedisi, sokak köpeği, sokak faresi gibi isimlerle CHP'nin sokaklara "Röportajcı" diye saldıklarının aşısı yapılmazsa inanın sokaklarda salgın hastalık kol gezecektir." ifadesini kullandı.

CHP tarafından sokaklara salındılar

"CHP mamasıyla besledikleri mikrofonlarının ayarını günden güne çamura batırıyorlar." diyen Çiçek, bu kesimi kalabalıkları toplayarak birbirlerine düşürecek atmosfer yaratmakla suçladı.

"Bu sokak röportajcılarına bir düzenleme getirilmezse, her mikrofonu ve kamerayı alan sokağa çıkarsa, inanın bu gidişle yarınlarda istenmedik hadiseler olacaktır." uyarısında bulunan Çiçek, "Bu sokak röportajcıları hangi çirkefliği, ahlaksızlığı, seviyesizliği yaparsa 6+HDP ekibi anında ve koro halinde onlara sahip çıkmaktadır. Bu durum da "Bu yolda her türlü olaya karışabilirsiniz" onayı olmaktadır." diye yazdı.