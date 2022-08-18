Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

'Önüme bir senaryo geldi, bayıldım, Hayatım film oluyor' diyen Serdar Ortaç, kendisini oynayacak oyuncu için 'Japon'a benzesin' yorumunu yaptı.

Müslüm, Bergen, Dilberay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan şarkıcı, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.

Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.

Ortaç ayrıca, 'İlaç' adında yeni bir şarkı hazırladığını ve 25 Ağustos'ta şarkının klibinin çekileceğini de duyurdu.