Motosiklet, scooter ve bisiklet kullanımında yeni dönem

Öte yandan trafikte olası sert frenlerde, kazalarda bebek ve çocukların anne kucağından fırlamasına karşı minibüs, otobüs ve taksilerde 'çocuk bağlama sistemleri' zorunlu oldu. Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan da harekete izin verilmeyecek

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğine gidildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan değişiklikler, 16 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu olacak. Taksilerde en az 1 adet, minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve emniyet kemeri kullanılması zorunlu olan otobüslerde de toplam koltuk sayısının en az 10'da 1'i kadar 'çocuk bağlama sistemi' yani 'üç nokta emniyet kemeri' olacak. Düzenlemeye göre, sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine de izin verilmeyecek.

SCOOTERLARDA YENİ DÖNEM

Öte yandan son dönemde artan kazalarla gündeme gelen scooterlar da düzenlemeye dahil edildi.

Buna göre motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zorunlu olan kaskın yanına 'Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz' koruma gözlüğü takma şartı getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar ise bundan istisna tutuldu. Düzenlemede, gece motosiklet, bisiklet ve scooter kullanırken 'reflektif yelek' giyilmesi şartı da getirildi.

'GECE, REFLEKTİF YELEK GİYİLECEK'

Yönetmelikte bu ifade, "Durum ve Nitelikleri' kısmında yer alan 'Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret takacaklardır' ibaresi 'Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir.' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.