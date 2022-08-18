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TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim seminerine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamalarının algoritmik sistemle gerçekleştiğini ve bazı kulüp başkanlarının hakem atamaları konusundaki beklentilerinin kendilerinde bir karşılık bulmayacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 16:31
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Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'ndeki seminerin basına açık bölümünde konuşan Büyükekşi, elini kürsüye vurarak bu konunun kamuoyu tarafından kesinlikle doğru olarak bilinmesini istediklerini dile getirdi.

Hakem atamalarındaki sisteme değinen Büyükekşi, "(Yok şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz) gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz. Böyle bir sistem yok. Bizim sistemimiz buna izin vermiyor. Bu sistemin tam ve istenilen düzeyde çalışması için mümkün olduğu kadar veriye ihtiyacımız var. Daha çok maç oynandıkça elimizde daha çok veri olacak. Henüz ligin ikinci haftasındayız. Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı rica ediyorum. Futbolun geleceği için çok önemli adımlar atıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Hakemler için kişilik geliştirme programlarına devam ettiklerini ve Süper Lig hakem havuzlarını genişletmek için yeni çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Büyükekşi, "Hakemlerin değil, oyunun konuşulduğu bir futbol için bu çalışmaları yürütürken tüm başkanlardan, yöneticilerden, teknik direktörlerden ve futbolculardan hakemlerle ilgili açıklamalarda anlayış, daha iyi bir dil ve sabır istiyoruz. Çünkü el ele verirsek çok daha iyi bir futbol atmosferini birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hugh Dallas'ın danışmanlığı

Büyükekşi, global futbol dünyasında önemli bir yeri olan deneyimli hakem Hugh Dallas'ın danışmanları olmasından gurur duyduklarını, Süper Lig'in marka değerini yukarıya taşımak ve zevkle izlenen bir futbol atmosferi yaratmak için, hakemleri daha iyi hale getirme çabalarına girdiklerini ve buna devam ettiklerini dile getirdi.

Amaçlarının futbolseverlerin güvenini kazanacak, düzgün işleyecek, itiraz edenlerin bile itimat edeceği bir sistem kurmak olduğunu anlatan Büyükekşi, "Hem kendi çabamız, hem de paydaş katkılarıyla bunu oluşturmak için kolları sıvadık. Bugünden yarına daha iyi olacak. Bu bir süreç ve hepinizin sabrına ihtiyaç var. Bugün tartışma konusu olan birçok şey ölçülebilir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Böylece futbolun güzelliklerinin çok daha fazla konuşulduğu, hakem hatalarının ise çok daha az konuşulduğu bir ortam yakalayacağız." diye konuştu.

En önemli eleştiri noktalarından biri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili teknik olanakları daha da güçlendirdiklerini, saha ve VAR hakemlerinin birbirlerinden ayrıldığını anlatan Büyükekşi, hakem atamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Hakem ve VAR iletişimini asgari düzeye indirip fayda odaklı duruma getirdik. Bu, maksimum fayda tasarımı. Bu yapının 2 haftada yüksek verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtı. Diğer yandan hakem atamasını kişiselden çıkardık, dijital atamayı hayata geçirdik. Tüm hakem atamalarımız, bilgisayar algoritmasının yaptığı değerlendirme neticesinde gerçekleşiyor. Hakem atamaları federasyonumuzda veya MHK'daki kişilerin inisiyatifiyle değil dijital sistem tarafından algoritmik değerlere göre gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşta her salı akşamı hakem performansları değerlendirilecek

Ligin marka değeri ve oyun kalitesinin artması gerektiğine işaret eden Büyükekşi, "Sanıyorum tüm paydaşlarımız hemfikir ki bundan önceki dönemlerde bu kadar hızlı, somut, önemli adımlar atılmadı. Birlikte yola çıktık. Hep birlikte başardık, bundan sonra da hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yeni uygulamalarıyla ilgili de, "Ligin dördüncü haftasından itibaren MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve Hugh Dallas, her hafta salı akşamı yayıncı kuruluşla belirlenecek bir saatte, ilgili haftanın hakem performanslarını, görüntüler eşliğinde değerlendirecek." bilgisini verdi.

Salonda kendisini dinleyen hakemlere de seslenen Büyükekşi, "Bizler sizlere güveniyoruz, sizler de bize güvenin. Elimizden gelen he türlü desteği vereceğiz hakemlere. Performanslarınız bizim açımızdan çok önemli. Lig sonunda inşallah her türlü eğitim programı vereceğiz, her türlü çalışmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig hakemlerinin yer aldığı seminerde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, basın mensuplarına hakem performansı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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