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22 yıllık ev sahibinin anahtarını çoğaltıp ziynet eşyalarını çaldı

İstanbul Bayrampaşa'da 22 yıldır evinde oturduğu ev sahibinin anahtarını çoğaltan kiracı, erkek arkadaşıyla kasadaki 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları çaldı. Kiracı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, erkek arkadaşı tutuklandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ağustos 2022 17:03
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9 Temmuz'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde Suat Kara'nın eşi Fatma Kara, 22 yıldır kiracısı olan ve kendileriyle aynı binada oturan Seyhan K.'ye anahtarını teslim etti.

Seyhan K. ise Kara ailesine ait evin anahtarını çoğalttı ve aile, temmuz ayında tatil için şehir dışına çıkınca Seyhan K., erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Erhan E.'ye durumu anlattı. Bunun üzerine Erhan E. ve Seyhan K., Kara ailesinin evine girdi.

İkili, Suat Kara'nın yatak odasında sakladığı çelik kasayı sırtlarına alarak evlerine götürdü.

Olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştılar

Şüpheliler, kasanın şifresini giremeyince çilingiri aradı. Çilingire, kasanın kendilerine ait olduğunu ve şifresini unuttuklarını söyleyerek kasayı açtırdılar.

Kiracı ve erkek arkadaşı, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile parayı aldıktan sonra kasayı ev sahibinin evine götürerek, aynı yere koydu.

Şüpheliler, ev sahipleri gördüklerinde anlamasın diye de kasanın kapısında çizikler oluşturarak olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştı.

Ev sahipleri kasalarının boşaltıldığını bir ay sonra anladı

Bir hafta sonra evlerine dönen Kara çifti, geçen pazartesi günü kasaya bakmak istedi. Kasanın kapısını açan çift, içindeki eşyaların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ev sahiplerinin memleketlerinden döndüklerinde evlerinin kapısının kilitli olduğunu, dairenin 4'üncü katta olması sebebiyle de dışarıdan birinin girmediğine kanaat getirdi.

Kiracı ve erkek arkadaşı gözaltına alındı

Ev sahiplerinin ifadesine başvuran polis, Fatma Kara'nın daha önce kiracısı Seyhan K.'ye anahtarını bıraktığını öğrendi.

Bunun üzerine şüphelerin yoğunlaştığı Seyhan K.'yi gözaltına aldı.

Seyhan K., poliste verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Erhan E. ile çaldıkları kasayı içindeki altınları aldıktan sonra geri yerine bıraktıklarını, Kara ailesi döndükten sonra da ara ara evlerine giderek durumu fark edip etmediklerini kontrol ettiğini söyledi.

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Bunun üzerine Erhan E. de gözaltına alınarak evinde arama yapıldı.

Kiracı serbest bırakıldı, erkek arkadaşı tutuklandı

Evde yapılan aramalarda çalınan altınlar davlumbaz borusunun içinden çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Erhan E. tutuklanırken Seyhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma sürecinde Seyhan K.'nin telefonunu inceleyen polis, Seyhan K.'nin erkek arkadaşı Erhan E.'ye kasanın fotoğrafını çekip attığını, olaydan sonra da sık sık arama motorundan güvenlik kamerasının en fazla ne kadar alanı görebileceğini arattığını tespit etti.

Olayda gözaltına alınarak tutuklanan Erhan Er.'nin ise daha önce özel bir televizyon kanalındaki bir programda oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

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