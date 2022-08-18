Altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya satan dolandırıcılar tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sokakta yürüyen yaşlı bir şahsın yanına giden dolandırıcı, elindeki külçe altına benzeyen çakmağı "ihtiyacım olduğu için acil bozdurmam gerekiyor" diyerek 5 bin liraya sattı.

Yaşlı adam gerçeği eve gidince öğrendi

Yaşlı adam eve gidip çakmağı incelediğinde sahte olduğunu sadece külçe altına benzeyen bir çakmak olduğunu öğrendi.

Hemen durumu polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

2 şüpheli de tutuklandı

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler 50 yaşındaki Mustafa P. ve 52 yaşındaki Süleyman A. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa P.'nin daha 29 suç kaydının olduğu öğrenilirken Süleyman A.'nın ise12 suç kaydının olduğu öğrenildi