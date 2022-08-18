Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Ali Ç idaresindeki 27 S 3764 plakalı minibüs, Suriyeli Vahit Hatim yönetimindeki 27 MC 2301 plakalı kamyonet ve İsa Kılıçparlar'ın kullandığı 27 AKM 648 plakalı otomobil, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 18:10
Kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız