Zelenskiy: Türkiye ve Erdoğan tahıl sevkiyatında öncü rol oynadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres ile görüşmesinin ardından liderlerin tahıl girişiminin geliştirilmesi için mümkün olan yolları ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.

Konuşmasından öne çıkanlar:

Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor.

Rusya askeri birliklerini derhal Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmeli, provokasyonlara ve saldırılara son vermeli.

BM Genel Sekreteri ile Zaporijya'daki olası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin parametreleri konusunda uzlaşıya vardık.

Gemilerin sayılarının artırılması gerekiyor.