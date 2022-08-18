Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk duruşma
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Tutuklu 3 sanığı tahliye eden mahkeme heyeti, 7 sanığın ise tutukluğunun devamına hükmetti.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Ağustos 2022 21:27
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı dava görülmeye başlandı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartını kaldırıldı.
Uğurcan Bilge, Burak Otçuoğlu ve Fatih Okan Kodak'ın tahliyesine ve 7 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi.
Mahkeme heyeti ayrıca; Mahmutyazıcıoğlu'nun telefonunu mirasçılarına verilmesine ve güvenlik kamera görüntülerinin asıllarının istenmesine görüntülerin incelendikten sonra keşif yapılmasına karar verdi.
Duruşma 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız