Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin açıklama

Bakanlıktan, Ulusal Hane Ziyaretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, hane ziyaretlerinin arz odaklı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu çalışmalar sosyal hizmet modellerimiz ve sosyal yardımlarımız çeşitlendikçe ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hayata geçirdiğimiz tüm sosyal projelerimizde olduğu gibi Ulusal Hane Ziyaretleri programımızda da 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan ve düzenli, süreli yardım programından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine gidecek, bunun yanında arz odaklı hizmet anlayaşımız gereği sosyal desteklerimize erişmekte zorlanan haneleri de (engelli, yaşlı, çocuklu aileler vb) tespit etmek üzere çalışacağız" ifadeleri kaydedildi.

'TEK TİP VE KAPSAMLI İNCELEME FORMU'NA GEÇİŞ YAPACAĞIZ'

Çalışmanın sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak başlatıldığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Çalışmamız kapsamında Bakanlık personelimizin ziyaret ettikleri hanelerde farklı içeriklerde ve farklı formlarla işlem yapmasının da önüne geçerek, tek tip ve kapsamlı bir İnceleme Formu'na geçiş yapacağız. Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için başlatığımız yeni çalışmamızı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir selamlama mektubu ile yürütecek akabinde de sosyal formlarımızı bütünleşik bir hale getirerek güncelleyeceğiz. Hal böyleyken Bakanlıkta bugüne kadar yürüttüğümüz hizmet biçimimimizin seçim çalışması olarak yansıtılması iyi tarafından baktığımızda bu Bakanlığa ve çalışanlarına dair derin bir cehaletin göstergesiyken, aksi durumda kötücül bir muhalefetin hiçbir ahlaki sınır tanımadığının işaretidir."