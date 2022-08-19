Motorine,1 lira 7 kuruşluk zam
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 19 Ağustos 2022 17:05
Motorin grubuna 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.
Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.95 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.33 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız