FETÖ'nün MİT imamı öldü! Firari FETÖ'cüler iddiaları doğruladı

"Dr. Sinan" kod isimli FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut Almanya'da 3 gün önce kanserden öldüğü iddia edildi. Avukat Burak Bekiroğlu, paylaştığı iddia ile ilgili, "Sessiz sedasız gömülmüş. FETÖ bu bilgiyi nedense gizli tutmak istiyor. Şahıs aynı zamanda Mustafa Özcan'ın çok yakın adamıydı" ifadelerini paylaştı.

Bu paylaşımdan sonra da firari FETÖ'cü Önder Aytaç bir paylaşım yaparak söz konusu iddiayı doğrulayan ifadeler paylaştı.

Firari FETÖ'cü Önder Aytaç doğruladı

Aytaç yaptığı açıklamada, "Ben hiç sevmezdim kendisini. Cemaatten 'ismi havuza düştü' denilen herkeste onun katkısı vardı. 1 MİT belgesi düzenlenir ve bir şekliyle 'ismi havuza düştü' denilen kişi pasifize edilir ve aktif görevden el çektirilirdi ki Mustafa Özcan'ın da bu konuda ki katkısı çoktu - 4. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ölümünde bile bir GATAkulle olabileceği kanısındayım" diye konuştu.

"Cemaatten 'ismi havuza düştü' denilen herkeste katkısı vardı"

Karabulut'un isminin yazdığı mezarı paylaşan Aytaç şu ifadelere yer verdi:

Ben hiç sevmezdim kendisini. Cemaatten "ismi havuza düştü" denilen herkeste katkısı vardı. 1 MİT belgesi düzenlenir ve bir şekliyle "ismi havuza düştü" denilen kişi pasifize edilir ve aktif görevden el çektirilirdi ki Mustafa Özcan'ın da bu konuda ki katkısı çoktu. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ölümünde bile bir GATAkulle olabileceği kanısındayım.

Aynı Orhan Çaya'nın Almanya'da kaldırılan cenazesi gibi - İngiltere'de onlarca insandan duydum ama doğruluğuna inanamadım. Derler ki; "Orhan Çaya ölmedi. Ölmüş gibi yapıldı ve borçlarının hepsinin üzerine yatılması sağlandı Mustafa Yeşil taktiğiyle.