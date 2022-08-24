Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde, "A)Hususi damgalı pasaportlar;

birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T . C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri , vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir." hükmü yer almaktadır.

Hususi damgalı pasaport ilişkin Danıştay kararlarını ulaştıkça siz takipçilerimiz için yayınlamaya devam etmekteyiz.

Aşağıda Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu yakın tarihli ve güncel kararın özetine yer verilmiştir.

1- Kadro derecesi 5 olan memurun kazanılmış hak aylık derecesi 4 ve yukarı olsa dahi hususi damgalı pasaport alamaz.

Danıştay 10. Dairesinin 25/12/2019 tarihli ve E:2018/6136, K:2019/10773 sayılı Kararı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin A/7-a bendinde; kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmak için kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartıyla, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanmasının kurala bağlandığı; davacı tarafından emekli olmadan önce almış olduğu bilgisayarlı gümrük etkinlikleri eğitimi sertifikasına istinaden unvan ve kadro derecesinin düzeltilerek intibakının yapılması davalı idareden talep edilmişse de; söz konusu sertifika programının, anılan madde kapsamında intibakta değerlendirilebilecek nitelik ve sürede bir kurs olmadığı; diğer taraftan, 03/11/2000 tarihi itibarıyla emekli olan davacının görevi sona ermekle ayrı bir statüye girdiği, başka bir ifadeyle emekli olan davacının kadrosuyla bağının kalmadığı, davacının lise mezunu olması nedeniyle de memur olarak kadro derecesi itibarıyla ulaşabileceği 5. dereceli kadroda 4. derecenin 7. kademesine ulaşmış olduğu; ayrıca davacı tarafından daha önce 2. derecenin 1. kademesinden emekliye sevk edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 12/12/2013 tarih ve E:2002/540, K:2002/1916 sayılı kararıyla reddedildiği de dikkate alındığında; emekliye ayrılmadan önce 16-20 Ekim 2000 tarihlerinde Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Eğitimine katılıp sertifika aldığından bahisle, yeşil pasaport alabilmek amacıyla, unvanının ve kadro derecesinin düzeltilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay 10. Dairesi bu kararı onamıştır.

2- 3 üncü dereceli yoklama memuru kadrosu ihdas edilmediğinden 5 inci derece yoklama memuru olarak görev yapan memur hususi damgalı pasaport alamaz

Danıştay 10. Dairesinin 11/12/2019 tarihli ve E:2018/3293, K:2019/10196 sayılı kararı

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İstanbul 11. İdare Mahkemesinin 03/06/2016 tarih ve E:2015/1233, K:2016/1065 sayılı kararıyla, memuriyet kadro derecesi 5 iken görevinden çekilerek ayrılan ve yaptığı görev nedeni ile 1, 2 ve 3 üncü dereceli kadrolara yükselme olanağı bulunmayan davacının, hususi damgalı pasaport talebinin reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Daire kararının özeti: Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onuncu Dairesince, davacının emekli olduğu tarihte fiilen 5. dereceli bir kadroda görev yapmış olması nedeniyle, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14(A) maddesi kapsamında bulunmadığının açık olduğu, ancak dava dosyasında davacının anılan Kanunun Ek 4. maddesine göre hususi damgalı pasaport alıp alamayacağına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı ve bu hususta Mahkemece bir araştırma yapılmadığı görüldüğünden; davacının Ek 4. madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan, eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle temyize konu karar hukuka aykırı bulunmuş ve kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Uyuşmazlıkta; davalı idarece karar düzeltme dilekçesinde, kurumlarında yoklama memuru kadrosunda görev yapan hiçbir personele 1.,2. ve 3. dereceli kadroların ihdas edilmediğinin belirtildiği görüldüğünden, davacı hakkında yukarıda belirtilen Ek-4. maddenin uygulanmasına olanak bulunmadığı anlaşıldığından; 5. dereceli kadrodan emekli olduğu görülen davacının hususi damgalı pasaport alma şartlarını sağlamadığı, dolayısıyla dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3- Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu üyeliğinden 04/10/2009 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle ayrılan davacın hususi damgalı pasaport alabilir.

Danıştay 10. Dairesinin 13/5/2019 tarihli ve E:2019/7440, K:2019/3776 sayılı karar

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 14. İdare Mahkemesinin 14/03/2014 tarih ve E:2012/1752, K:2014/190 sayılı kararıyla, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta iken Emekli Sandığı ile ilişkilendirilip, emekli kesenekleri 1. derecenin 2. kademesinden kesilen davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz istemi üzerine, Danıştay Onuncu Dairesi'nin 10/12/2018 tarih ve E:2014/4319, K:2018/3962 sayılı kararıyla; davacının Maliye Bakanlığında hesap uzmanı olarak 4. dereceli kadroda görev yapmakta iken 03/01/2000 tarihinde istifa ederek bu görevinden ayrıldığı, Milli Piyango Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladığı 24/09/2003 tarihinde hizmetinin emekli sandığı ile ilişkilendirildiği, görev süresinin bitiminde 1. derecenin 2. kademesinden devlet memurluğundan ayrıldığı, davacının istifa ettiği tarihte 4. derecede bulunduğu, sonrasında ise devlet memuru olarak görev yapmadığı, bu nedenle istifa ettiği tarihteki kadro derecesi esas alınmak suretiyle hususi damgalı pasaport alma hakkının değerlendirilmesi gerektiği, sadece emekli sandığı ile ilişkilendirilmesi nedeniyle emekli keseneğinin 1. dereceden kesilmesinden dolayı hususi damgalı pasaport almasının mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararı bozulmuştur.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, Maliye Bakanlığında hesap uzmanı olarak 4. dereceli kadroda görev yapmakta iken 03/01/2000 tarihinde istifa eden davacının, 24/09/2003 tarihinde Milli Piyango Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığı görülmektedir.

320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "personel rejimi" başlıklı 44. maddesinde; idare personeli hakkında bu kanun hükmünde kararnamenin ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanununu Muvakkat hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hükme yer verildiği ve davacının atandığı kadronun 1. derece olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesinde yer alan şartları taşıdığı anlaşılan davacının, kendisine hususi pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.