Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, 15 Ocak 2023 ayına ait görev aylığının alınması gereklidir.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Genel olarak yazılarımızda sadece katsayı artışından yararlanmak için bir önceki ayın görev aylığını alması gerektiği konularında değerlendirmelerimize sitemizde yer vermiş bulunmaktayız.

Katsayı artışları genel olarak yılda 2 defa Ocak ve Temmuz aylarının 1 inci gününde yürürlüğe girdiğinden katsayı artışından yararlanmak için bir önceki ayın görev aylığının alınması yeterli olmaktadır.

Ancak, ek gösterge artışı Ocak 2023 ayının 1 inci gününde yürürlüğe girmeyeceği için bir önceki ayın görev aylığını alıp hemen emeklilik talebinde bulunmak ek gösterge artışından yararlanamama durumunu ortaya çıkaracaktır.

Ek gösterge artışını sağlayan 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu bağlamda;

Ek göstergesi 2200 den 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı olarak hatırlatmak isteriz. Bu durumda olanlardan emekli olma düşüncesinde olanların mutlaka 15 OCAK 2023 tarihine ait görev aylıklarını aldıktan sonra emeklilik talebinde bulunmaları gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Örnek;

1-Sadece katsayı artışından yararlanmak için 15 Aralık 2022 ayına ait görev aylığını aldıktan sonra hemen emekli olma düşüncesinde olanlar sadece katsayı artışından yararlanırlar, ek gösterge artışından emekli ikramiyesi olarak yararlanamazlar ama emekli aylığı için ek gösterge artışı otomatik uygulanacağından emekli aylığı tutarı açısından yararlanırlar. Bu konuda, yani sadece katsayı artışında sitemizde zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

2-Hem katsayı artışından hem de ek gösterge artışından yararlanmak için 15 OCAK 2023 ayına ait görev aylığını aldıktan sonra hemen emekli olma düşüncesinde olanlar ise hem 1 OCAK 2023 ayına ait katsayı artışından hem de 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan ek gösterge artışından hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi artışı olarak yararlanırlar. Bunun için kesinlikle 15 OCAK 2023 ayına ait görev aylıklarını almalarını tavsiye etmekteyiz.

Ayrıca, Ek gösterge artışında 6 ay bekleme zorunluluğunun olmadığı yönünde değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1031355/ adresimiz ziyaret edilebilir.

NOT: 2200 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasında hem emekli aylığı hem de emekli ikramiye tutarı açısından kayda değer bir fark olacağından, bu yıl sonu emekli olma düşüncesinde olanların kendi durumlarını Kurumları ile paylaşması ve ona göre hareket etmelerini tavsiye etmekteyiz.

Aylık ve ikramiye tutarlarının hesaplanması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ robotumuz kullanabilir.