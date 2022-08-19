Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını ifade etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 13:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.
Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız