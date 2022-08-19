Bakan Nebati: Borsaya 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere rekor seviyede yabancı yatırım girişinin gerçekleştiğini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.