Erdoğan: Uygun fiyatlı ürünlerle birilerini de terbiye ediyoruz

Motorine,1 lira 7 kuruşluk zam
Motorine,1 lira 7 kuruşluk zam
Bakan Nebati: Borsaya 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti
Bakan Nebati: Borsaya 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti
Erdoğan'dan YSK'ya Kılıçdaroğlu çağrısı
Erdoğan'dan YSK'ya Kılıçdaroğlu çağrısı
Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti
Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti
'Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık'
'Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki oyunları biz bozarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki oyunları biz bozarız
Dün yükselen dolar seviyesini koruyor: 18,10 TL
Dün yükselen dolar seviyesini koruyor: 18,10 TL
Misyon korumada 322 personel tercih yapacak
Misyon korumada 322 personel tercih yapacak
Yargıtay'dan önemli karar: Vasıflı işe asgari ücret verilemez
Yargıtay'dan önemli karar: Vasıflı işe asgari ücret verilemez
Metan gazından 3 kişi hayatını kaybetti... 2 itfaiye eri hastanede
Metan gazından 3 kişi hayatını kaybetti... 2 itfaiye eri hastanede
Bakan Soylu duyurdu...Yeşil pasaport süresi dolanlara iyi haber
Bakan Soylu duyurdu...Yeşil pasaport süresi dolanlara iyi haber
Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
EYT'liler için 3'lü maaş hesabı
EYT'liler için 3'lü maaş hesabı
Süleyman Soylu: Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecekler
Süleyman Soylu: Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecekler
PKK meselesini aşiretler çözecek
PKK meselesini aşiretler çözecek
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
Erdoğan: Zaporijya, yeni bir Çernobil olsun istemiyoruz
Erdoğan: Zaporijya, yeni bir Çernobil olsun istemiyoruz
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
HSK, uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıyı meslekten ihraç etti
HSK, uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıyı meslekten ihraç etti
Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi
Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi
e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak
e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak
Motosiklet, scooter ve bisiklet kullanımında yeni dönem
Motosiklet, scooter ve bisiklet kullanımında yeni dönem
Marketlerin ekmek için ödeyeceği tutar belli oldu
Marketlerin ekmek için ödeyeceği tutar belli oldu
Faiz kararı sonrası Dolar yükseldi
Faiz kararı sonrası Dolar yükseldi
Merkez Bankası faiz kararını verdi
Merkez Bankası faiz kararını verdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar gerçekleşti
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar gerçekleşti
Ticari araçlar için yeni 'emniyet kemeri' düzenlemesi
Ticari araçlar için yeni 'emniyet kemeri' düzenlemesi
Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...
Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...
Adalet Bakanı Bozdağ: Ankara'ya gelme dönemi kapandı
Adalet Bakanı Bozdağ: Ankara'ya gelme dönemi kapandı
Devlet üniversitelerinin 'Kürtçe' ve 'Zazaca' bölümleri kontenjanı doldu
Devlet üniversitelerinin 'Kürtçe' ve 'Zazaca' bölümleri kontenjanı doldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Uygun fiyatlı ürünlerle birilerini de terbiye ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz" dedi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Ağustos 2022 15:52
Yazdır
Erdoğan: Uygun fiyatlı ürünlerle birilerini de terbiye ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, birçok ürünte indirime giden Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

"Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım"

Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki 'Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.' Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım.

Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü; 'aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle' falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Nebati: Borsaya 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti
Bakan Nebati: Borsaya 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti
Erdoğan'dan YSK'ya Kılıçdaroğlu çağrısı
Erdoğan'dan YSK'ya Kılıçdaroğlu çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı
Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü
Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü
Erdoğan: Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok
Erdoğan: Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki oyunları biz bozarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki oyunları biz bozarız

Bu Habere Tepkiniz

Afla dönenlerin askerlik tecilleri nasıl yapılacak?

Afla dönenlerin askerlik tecilleri nasıl yapılacak?

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde ek gösterge paketiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 83 üncü madde ile öğrenci affı yeniden hayata geçirilmiştir.
6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

19 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
İDDK, Telekom personelinin açtığı 40+40 davasını sonuçlandırdı

İDDK, Telekom personelinin açtığı 40+40 davasını sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Telekomda görev yapmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılan personelin ark tazminatına ilişkin 2010 yılında açılan davada kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, yardımcı doçentin yeniden atama döneminde yayın yapma koşulunu taşımadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.
Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.Bölüm Fragmanı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.Bölüm Fragmanı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Tıp öğrencisinin o soruda yaptığı...

Tıp öğrencisinin o soruda yaptığı...

Tıp öğrencisi Kerem yarışmaya damga vurdu! 200 bin TL'lik o soruda yaptığı...