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Göztepe'nin yüzde 70'i Sırplara satıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 15 Haziran'da ön protokol imzaladıkları Sport Republic ile kulübün devir işlemi resmen gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 16:39
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Göztepe'nin yüzde 70'i Sırplara satıldı

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, kulübün hisselerinin devri için bir süredir Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu Sport Republic şirketi ile görüşmeleri sürdürüyordu. Yaklaşık 4 aydır devam eden süreçte sona gelindi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Sport Republic şirketi ile imzaların atıldığın açıkladı. Bu devir işlemi aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım oldu.

Öte yandan, bugün saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak lansmansla beraber kulübün yeni sahibi Rasmus Ankersen ve Mehmet Sepil, birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Ocak 2022'de Southampton'ı satın almışlardı

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton'ın çoğunluk hisseleri, Ocak 2022'de spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e devredilmişti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni yatırımcının, azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtilmişti.

Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic, Danimarkalı sermayedar Henrik Kraft ve daha önce birçok kulüpte görev yapmış Rasmus Ankersen tarafından yönetilmektedir.

Rasmus Ankersen kimdir?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı.

Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen'in futbolculuk geçmişi de bulunuyor. Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi.

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