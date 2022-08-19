Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki görevlerinden istifa etti

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Kasımpaşa'nın her şeyden önce semtin kulübü olduğunu belirterek, "2002-2003 sezonundan itibaren yönetim kurulu başkanlığı yaparak 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinde tüm semtle emek ve katkımız bulunmaktadır. 2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kasımpaşa AŞ yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerimden gördüğüm lüzum üzerine 18 Ağustos itibarıyla istifa ettim. Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği bünyesinde yönetim kurulu başkanlığı görevim sürmekte olup sportif çalışmalarımız ve semte desteğimiz devam edecektir." ifadelerine yer verdi.