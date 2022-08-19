Borsa 3 bin barajını bilançolarla aştı

Uzun yıllar borsanın lokomotifi konumundaki banka hisselerinin, yılın ilk yarısındaki rekor karlılıklarıyla suskunluğunu bozarak yeniden dümene geçmesiyle BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırıyor.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilanço döneminde büyük oranda beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karlılıkları yurt içi pay piyasalarında risk iştahını önemli ölçüde artırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Temmuz'da başlayan yükseliş eğilimiyle 1 ayda yaklaşık yüzde 29 değer kazanarak 3.000 puanı aştı. İlk kez 13 Haziran 2017'de 1.000 puan barajını aşan BIST 100 endeksi, 2.000 puanı ise 8 Aralık 2021'de geçmişti. Son 1.000 puanlık yükselişin sadece 8 ay sürmesi dikkati çekti.

Ağustos başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanan BIST 100 endeksi, bugün 3.051 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Söz konusu yükselişte bankacılık ve ulaştırma sektörü hisseleri önemli rol oynarken, ay başından bu yana bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 32, ulaştırma endeksi ise yaklaşık yüzde 35 artış kaydetti.

Sektör endeksleri bazında incelendiğinde Ağustos başından bu yana en çok kazandıran yaklaşık yüzde 41 getiriyle finansal kiralama ve faktöring, tek kaybettiren ise yüzde 4 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksinde hisse bazında Şekerbank bu dönemde yaklaşık yüzde 110 artışla en çok değer kazanan şirket olurken, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 32 geriledi. Ağustos başından bu yana BIST 100 şirketlerinin 90'ı değer kazanırken, 10'ı değer kaybetti.

Öte yandan, endekste ağırlığı yüksek olan hisselerden Türk Hava Yolları ay başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 38, Tüpraş yüzde 27, Akbank yüzde 26, Türkiye İş Bankası yüzde 34, Yapı ve Kredi Bankası yüzde 22 ve Garanti Bankası yüzde 42 getiri sağladı.

BIST 100 endeksinde söz konusu seyirle birlikte işlem hacminde de önemli yükseliş kaydedilirken, perşembe günü 87,1 milyar lirayla işlem hacmi rekoru da kırıldı. Dolar bazında ağustos başından bu yana yüzde 15,6 değer kazanan BIST 100 endeksi, perşembe günkü kapanış itibarıyla 167,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, borsada yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceğini düşündüklerini ancak bilanço sezonu sonrasında kısa vadede etkili olabilecek kar satışları nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket etmelerinde fayda olacağını dile getirdi.