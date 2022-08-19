Ali Yalçın'dan sözleşmeli personel açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na gönderilen yazıda geçici personel statüsünde iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personelin sözleşme ücretlerinin, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 43'üncü maddesine göre belirlenmesinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Soner Can Tufanoğlu ve Hacı Bayram Tonbul imzasıyla gönderilen yazıda; sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde geçici personel statüsündeki hizmet sürelerinin dikkate alınmamasından hareketle açılmış olan bir davaya ilişkin olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/18 E., 2022/18 K. sayılı kararında zikredilen; ". geçici personel olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmış olup, yoksun kaldıkları parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir." şeklindeki, söz konusu personelin ücret tespiti sırasında hizmet süresinin dikkate alınacağı yönündeki hükme vurgu yapıldı.

Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri tarafından hem kendi kurumlarına hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen dilekçeler ile iletilen taleplere, ilgili kurumlarca "yetkili kurumlar tarafından düzenlenme yapılması gerektiği" şeklinde cevap verildiği aktarılan yazıda ayrıca şu ifadelere yer verilerek sözleşme ücretlerinin yeniden belirlenmesi talep edildi:

"657 sayılı Kanun'un Geçici 43. maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ücret tespitine ilişkin 3. maddesi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2022/18 E, 2022/18 K. Sayılı ve 27.04.2022 tarihli kararı göz önünde bulundurularak, geçici personel iken sözleşmeli personel pozisyonuna geçmiş olan personelin sözleşme ücretlerinin hizmet süreleri dikkate alınarak belirlenmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve Konfederasyonumuzla paylaşılmasını ivedilikle bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz"