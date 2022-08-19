Erdoğan: Fiyat dengesizliğinin önüne geçeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dörtyol Meydanı'nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu.

"60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz"

Eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlikten milli bayramlarımıza kadar her anında İstanbulla birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Esenler'de şuan 60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz.

"Depremlerden sonra yıkılan tüm yerleri ayağa kaldırdık"

İki gün önce 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 23. yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav'ı hatırlayın, Kütahya'yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya'yı hatırlayın, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya'da, Elazığ'da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık.

"Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk.

"Önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır"

TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. İnşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır.