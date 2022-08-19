Bakan Koca duyurdu: Teşvik geliyor...

Bakan Koca twitter hesabından; 'Ağustos daha iyi bitsin diye Temmuzdan "teşvik" geliyor' paylaşımında bulundu.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde ise asistan doktorlara nöber müjdesini açıklamıştı

Bakan Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Asistan doktorlara ayda 8'den fazla nöbet tutturan kliniklere yaptırım uygulanacağını söyledi.

'Ayda 8 nöbetten fazlası olmayacak'

Bu arada bir doktorun, "Asistanların nöbetleri çok. Çocukları evlendiremiyoruz Sayın Bakanım" şeklindeki sözlerine de yanıt veren Koca, asistanlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi:

Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 8 nöbetten fazla olmayacak. Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilcek.

'Meclis açıldığında iradesi en erken dönemde devreye girecek'

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın intörn doktorlar için verdiği asgari ücret müjdesini de hatırlattı, düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerektiğinin altını çizdi:

'Bakıyorum özellikle intörn arkadaşlarımız 'Niye halen bu bize ödenmiyor?' deniyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani intörnlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğundan iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, iradesi en erken dönemde devreye girecek.'