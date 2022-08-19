Malatya'da orman yangını: 150 dönüm alan zarar gördü
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü, 150 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 22:27
Yalınca Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Orman Müdürlüğü, Doğanyol Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yol Altyapı Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 150 dönüm alan zarar gördü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız