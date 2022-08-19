Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı

Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

"Yolun İyilik Olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalardan görüntüleri içeren videoya da yer verdi.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Göğsümüzde gururla taşıdığımız al bayrağımızla, başta ülkemiz olmak üzere milyonlarca mazluma ve mağdura yardım eli uzatan Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarımız ve tüm insani yardım çalışanlarına teşekkür ediyor, bu vesileyle Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ediyorum."