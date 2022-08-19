İzmir'de 2 yaşındaki çocuğu maymun ısırdı: İş yeri sahibine 11 bin ceza kesildi
İzmir'in Menderes ilçesinde bir iş yerinde beslenen maymunun elinden ısırdığı 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. İş yeri sahibine ise Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 22:51
Kısık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.
Çocuk hastaneye götürülürken ihbar üzerine iş yerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yakalanan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi.
Maymunu besleyen Y.K'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız