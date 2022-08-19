Manchester United, Casemiro'nun transferi için Real Madrid'le anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, Casemiro'nun bonservis bedeli konusunda İspanya temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı, vize işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalanacağı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, iki mağlubiyetle ligde son sırada yer alan puansız Manchester United, bu transfer için Real Madrid'e 60 milyon sterlin bonservis ve performansa dayalı 10 milyon sterlin prim ödeyecek. Casemiro'yla ise bir yıl daha opsiyonlu olmak üzere dört sezonluk anlaşma yapılacak.

Real Madrid'de 2013 yılından bu yana forma giyen ve 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldıran Casemiro, Brezilya Milli Takımı'nda ise 63 maçta görev aldı.