20 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa Hasbahçe Davet Evi'nde üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluşacak, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00/12.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(İstanbul/13.30/15.10/17.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sivas Green Park Hotel'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Yeni Sebze Hali Açılış Töreni'ne katılacak.
(Sivas/10.30/14.00/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul Zyport ve Müşterek Koordinasyon Merkezinde denetimlere iştirak edecek.
(İstanbul/13.00/14.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Giresun/Hatay/19.15/Antalya/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor, Yılport Samsunspor-Eyüpspor ve Altınordu-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/Samsun/19.15/İzmir/21.45)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız