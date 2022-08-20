Yeni Ekonomik modelin üç başarısı: Merkez Bankası ne yapıyor?

Tüm dünya merkez bankaları faizleri yükseltirken bizim Merkez Bankamız faizleri indiriyor. Ülkemizdeki tüm iktisatçılar Merkez Bankası faizleri artırmalı diyor ama bizim Merkez Bankamız faizleri düşürüyor. Bizim tüm iktisat profesörlerimize ve ekonomi uzmanlarımıza Merkez Bankası bunu niye yapıyor diye sorduğunuzda alacağınız sadece bir cevap var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istedi diye Merkez Bankası faizleri indiriyor.

TRUMP'IN TEHDİT ETTİĞİ DÖNEMDE NE DURUMDAYDIK?

Şimdi size 2018 Ağustos ayından bugüne birkaç ekonomik veri paylaşayım. ABD Başkanı Donalt Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvederim" diye tweet atıp tehdit ettiği dönem olan 31 Ağustos 2018'de tablo şöyleydi:

Türkiye'de kullanılan bireysel + ticari toplam kredi tutarı: 2,7 trilyon TL

2,7 trilyon TL Bireysel + ticari toplam mevduat tutarı: 2,2 trilyon

2,2 trilyon Mevduat/Kredi oranı: %82

%82 Ardaki fark: - 477 milyar TL. Ne yapmışız? Yurt dışından yaklaşık 70 milyar dolar para getirip ülkemizdeki firmaların ve bireylerin kredi talebini karşılamışız.

DIŞARIDAN PARA ALMAMIZA GEREK KALMADI

31 Ağustos 2021 tarihinde (Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı dönem) Türkiye'de kullanılan bireysel + ticari toplam kredi tutarı: 3,9 trilyon TL

Bireysel + ticari toplam mevduat tutarı: 3,9 trilyon TL

Mevduat/Kredi oranı: %100

Ardaki fark: 0 TL.

Ne yapmışız? Yurt dışından para getirip ülkemizdeki firmaların ve bireylerin kredi talebini karşılama ihtiyacımız kalmamış.

65 MİLYAR DOLAR FAZLAYA ULAŞTI

15 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'de kullanılan bireysel + ticari toplam kredi tutarı : 6,5 trilyon TL.

: 6,5 trilyon TL. Bireysel + ticari toplam mevduat tutarı: 7,7 trilyon TL

7,7 trilyon TL Mevduat/Kredi oranı: %118

%118 Ardaki fark: 1,2 trilyon TL. Ne yapmışız? 4 yıl önce yurt dışından yaklaşık 70 milyar dolar para getirip ülkemizdeki firmaların ve bireylerin kredi talebini karşılıyorken, 2022 ağustos ayında toplam mevduat toplam krediden yaklaşık 65 milyar dolar fazlaya ulaşmıştır. Yani artık yurt dışından para getirip firmalarımıza kredi kullandırmak zorunda değiliz.

YÜZDE 11 BÜYÜME, 5 MİLYON İSTİHDAM

Bir de pandemi sonrası reel ekonomide neler oldu bir bakalım:

-2021 yılında Türkiye ekonomisi %11 büyüdü.

-2022 yılında yaklaşık %5-6 civarında bir büyüme bekleniyor.

-Toplam istihdamda 5 milyon kişilik bir artış var.

Peki bir siyasetçinin en temel hedefi nedir?

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