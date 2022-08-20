Vatandaşın davetini kıramadı: Erdoğan Esenler'de bir aileye konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

"HEPİNİZE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ziyarette evde bulunanlardan bir kişi Başkan Erdoğan'a, "40-50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

"KIZIM, 1.85 BOYUNDAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.

Kız çocuğunun mektubunu okuyan Başkan Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım, 1.85 boyundayım." diye karşılık verdi.

"BENİ AĞLATACAK ŞEYLER KOYMUŞSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun." ifadelerini kullandı.