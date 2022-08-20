Katliam gibi kaza: Gazeteci, sağlıkçı ve itfaiye eri dahil 15 kişi hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gül, Nizip ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin, "Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

AA

İKİ İHA ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.