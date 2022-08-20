HAK-İŞ Genel Başkan, gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılmasını istedi

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bir yazı gönderdi.

Yazıda, son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma nedeniyle Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini belirten Arslan, hükümet tarafından, yüksek enflasyon karşısında çalışanların korunmasına yönelik birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2022 için asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla çalışma hayatında çok önemli bir adım atıldığını, bunun milyonlarca çalışanın eline geçecek net ücretin artmasında büyük fayda sağladığını anımsatan Arslan, bunun yanında, Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere asgari ücrete ara zam yapılmasının çalışanlar açısından büyük memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Arslan, 2022 yılı ücretlerinden asgari ücret kadar kısmın vergi dışı bırakılması uygulamasının, temmuzda asgari ücrete yapılan ara zammı da etkilediğini, yeni asgari ücrette gelir vergisi istisnasının devam ettiğini kaydederek, 2022 yılı ocak ayında belirlenen gelir vergisi dilimleri ile asgari ücretten yüksek maaş alan çalışanlar yönünden gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirtti.

Yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde belirlenen gelir vergisi dilimlerinin, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılmasına rağmen, ikinci 6 aylık dilimde değişmediğini aktaran Arslan, bu durumun çalışanların eline geçecek net ücretlerde azalma yaşanmasına neden olduğuna dikkati çekti.

- "Ücretli çalışanların rahat nefes alması sağlanmalı"

Asgari ücret üzeri gelir elde eden çalışanların bir kısmının ücretinin, çalışanın sonraki aylarda gelir vergisinin ikinci dilimine geçmesi sebebiyle net asgari ücretin altına düştüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci 6 ayında ücretlere enflasyon farkı oranında veya farklı oranlarda yapılan zamlar, gelir vergisi dilimlerinin aynı oranda artmaması nedeniyle, yapılan zamlar net ele geçen ücretlere aynı oranda yansımamıştır. Örneğin brüt 10 bin lira alan çalışanın ücretine, temmuzda yüzde 42,35 enflasyon zammı uygulanması halinde, net ücretine yansıyan oran yüzde 34,3'tür. Yüzde 8,1'lik artış işçiye yansımamış gelir vergisi kesintisi olarak uygulanmış olacaktır. Bu durumda enflasyonun olumsuz etkilerinin telafisi amacıyla uygulanan enflasyon farkı zammı gerçek manada işçiyi enflasyondan korumayacak ve işçinin ücretindeki artış, enflasyon artışının altında (yüzde 8,1) kalacaktır. Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılması ihtiyacında olduğu gibi gelir vergisi dilimlerinin de ara dönemde en az enflasyon oranında artırılması gerekmektedir. Ocak ayından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, yılbaşında belirlenen vergi dilimi miktarları da artırılarak ücretli çalışanların daha rahat nefes alması sağlanmalıdır. Bu kapsamda 2022 yılı ücretlerdeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere, 6 aylık enflasyon farkı oranında artırılmasını talep ediyoruz."